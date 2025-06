ChatGPT dépasse Wikipédia en audience aux États-Unis 

Un changement de paradigme, sinon une rupture culturelle.

Un cap symbolique vient d’être franchi aux États-Unis. Selon les données de Similarweb relayées par Le Grand Continent, ChatGPT a généré en mai 2024 1,8 milliard de visites, contre 1,5 milliard pour la version anglophone de Wikipédia. Une première, révélatrice d’un basculement dans les usages numériques. Quelques jours plus tôt, Siècle Digital avait déjà souligné ce retournement inédit.

L’écart reste modeste, mais il reflète une mutation majeure : la popularité croissante des agents conversationnels dans la recherche d’information. Là où Wikipédia repose sur une logique encyclopédique, collective et structurée, ChatGPT propose des réponses directes, synthétiques et contextualisées, dans une interface conversationnelle. Et puise dans le web, dont Wikipédia, pour formuler ses réponses.

Selon Le Grand Continent, ce glissement traduit un phénomène plus vaste : la montée en puissance des “moteurs de réponse”, qui grignotent progressivement les usages des moteurs de recherche classiques. Une évolution qui privilégie la fluidité et la rapidité, quitte à reléguer la vérifiabilité à l’arrière-plan.

Cette percée de ChatGPT ne va pas sans questionnements. Wikipédia, malgré ses limites, s’appuie sur un système éditorial transparent et collaboratif. À l’inverse, ChatGPT fonctionne selon des mécanismes opaques, sans citer systématiquement ses sources. Un point de friction majeur dans un paysage numérique saturé de désinformation.

OpenAI tente de répondre à ces critiques en intégrant progressivement des fonctionnalités de citation. Mais celles-ci restent encore loin de répondre aux standards de traçabilité attendus pour un outil d’accès au savoir.

Le dépassement de Wikipédia par ChatGPT s’inscrit dans une dynamique plus large : la reconfiguration des interfaces de la connaissance. Le modèle hypertextuel cède peu à peu la place à une interface unique, plus intuitive, où la forme conversationnelle participe à la légitimation du contenu.

Wikipédia demeure un pilier de l’écosystème informationnel. Mais aujourd’hui, voilà qu’une intelligence artificielle conversationnelle s’impose comme un concurrent sérieux dans la quête quotidienne d’informations.