Jordan souffle ses 40 bougies… en musique

Un spot entre nostalgie et performance.

Le 19 juillet 2025, Jordan a lancé la Air Jordan 40, nouvelle silhouette de match pensée pour les athlètes d’élite de demain. Imaginée par l’agence Wieden+Kennedy, la campagne, baptisée 40 Years of Greatness, rend hommage à quatre décennies d’héritage sportif à travers un film inattendu : un match de streetball entre stars NBA et WNBA se transforme soudain… en comédie musicale. Le spot de deux minutes met en scène Bam Adebayo, Gabby Williams ou encore Paolo Banchero entonnant une reprise de “It’s a Hard Knock Life”, sur fond de dunks et de chorégraphies, dans un gymnase à Broadway.

Mais au-delà de l’effet de style, c’est bien la performance qui est au cœur de la Air Jordan 40. Pour la première fois, Nike combine sa mousse ZoomX à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Objectif : proposer une réactivité inédite et un amorti encore plus explosif. Jason Mayden, Chief Design Officer de Jordan Brand, résume : « C’est la chaussure de basket ultime en termes de performances. […] Cette chaussure permet de se donner à fond, tout en sortant du lot. » Une ambition confirmée sur le terrain par Paolo Banchero : « Non seulement elle est stylée, mais elle réunit aussi toutes les innovations Jordan. »

Conçue pour ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de la franchise, la Air Jordan 40 multiplie les références aux modèles historiques tout en affirmant une ligne contemporaine. Avec cette sortie, Jordan entame une transition vers une stratégie plus axée sur la haute performance, dans le sillage du recentrage opéré par Nike avec son plan “Sport Offense”.

« La Air Jordan 40 représente le futur », déclare Sarah Mensah, présidente de Jordan Brand. Et si la nostalgie n’est jamais loin, la marque compte bien s’adresser à une nouvelle génération de joueuses et joueurs en quête de performance et de style. Un anniversaire qui, loin du simple hommage, amorce un nouveau chapitre, entre ancrage culturel et ambition sportive.