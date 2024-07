Jordan s’active pour le nouveau maillot de l’Équipe de France de Basketball

Un autre ballon rond.

Ces dernières semaines, l’équipe de France de football a souvent été mise en lumière pour des raisons évidentes. Cependant, les dribbleurs de l’équipe française de basketball ont également de bonnes raisons de faire parler d’eux.

En effet, la marque Jordan s’associe à la Team France pour la sortie de son tout nouveau maillot. Cet uniforme sera celui qui accompagnera les joueurs durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Comme Nike l’avait fait pour le maillot des joueurs du PSG, celui-ci est équipé de la technologie Nike Dri-FIT permettant une optimisation de la légèreté et du confort.

Et ce n’est pas tout ! L’équipe de France et son équipementier lancent également son programme District 23, en collaboration avec la marque Yard : un programme d’entraînement pour les jeunes créatifs et joueurs de basketball.

Pour marquer le coup, l’équipe s’est réunie au Tati de Barbès, ancien magasin low-cost emblématique de Paris pour fédérer autour des couleurs de la France. Celui-ci fait peau neuve pour pouvoir accueillir comme il se doit l’événement District 23 pour l’été. Co-créé par Youssouf Fofana, créateur de mode et Nike, le programme est varié ce qui devrait parler au plus grand nombre.

Présenté sous la forme d’un centre alliant sport et culture, il fait office d’école d’été pour les six semaines à venir et propose toutes sortes d’ateliers, de conférences et d’expositions sur le basketball, la mode et le brassage des cultures.