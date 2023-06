Amazon Prime vous permet de réaliser vos rêves avec Wieden+Kennedy

Vous le voulez, Amazon Prime l’aura.

En mars dernier, Amazon Prime et Wieden+Kennedy London lançaient le premier volet de la campagne It’s on Prime, avec le film Tache. Maintenant, place aux deux nouvelles vidéos qui s’intègrent dans cette idée, Gourmet Guard et Separation, dirigés par Michael Spiccia.

Alors que le premier spot, dirigé par Olivia Wilde, mettait en avant Amazon Music et Prime Livraison, ces deux nouveaux volets mettent en avant Prime Video et Prime Livraison à la place. Amazon ayant tout intérêt à communiquer au moment où les récentes annonces de Netflix durcissant les règles de partages de comptes enflamment la toile.

Les abonnés qui augmentent depuis la publication de ce tweet https://t.co/s9IupCsfFa pic.twitter.com/seU21Z6Rru — Prime Video France (@PrimeVideoFR) May 24, 2023

Voilà une opportunité pour Prime Video de se différencier de son concurrent le plus direct, qui reste en tête des plateformes SVOD depuis de nombreuses années. À travers cette campagne aux multiples volets, la plateforme se positionne comme un outil pour ne pas perdre de vue ses rêves… Et pour les concrétiser !

Ici, Amazon mêle à la fois son service de livraison express et son offre vidéo. Ce qui distingue son offre, aucun autre e-commerce est aussi une plateforme de SVOD et de streaming musical.

Dans un communiqué, Charlie Lanus et Lucas Reis, directeurs de création CHEZ W+K London, déclarent : “Nous voulions mettre en avant le fait qu’Amazon Prime est plus qu’une plateforme de divertissement et de livraison rapide – Prime vous encourage également à explorer vos intérêts personnels, désirs et besoins”.