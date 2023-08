Les barbecues Weber exposent les plus grands menteurs de la planète

Ça leur brûle la langue.

Dans un secteur où les promesses non tenues autour des barbecues et des grills abondent, cette collaboration apporte une approche audacieuse. Avec une utilisation astucieuse de l’IA, l’agence VMLY&R Geometry Colombia donne vie à des figures reconnues pour leur habileté à tromper, créant un contraste saisissant entre leur art de la supercherie et la fiabilité des produits Weber.

L’histoire des barbecues Weber remonte à 1952, lorsqu’un certain George Stephen inventa le premier barbecue à couvercle en utilisant un demi-tonneau en acier. Cette conception plutôt innovante a évolué pour devenir le célèbre Weber Kettle Grill, devenant synonyme de qualité et d’efficacité dans l’art du barbecue, car oui, faire des grillades, c’est un art. Au fil des ans, Weber a continué à innover et à élargir sa gamme pour inclure divers types de barbecues, devenant une marque emblématique mondialement reconnue pour son dévouement à la cuisine en plein air.

La collaboration entre Weber et VMLY&R – diffusée via les réseaux de la marque – reflète une tendance croissante dans le domaine publicitaire : l’utilisation de technologies innovantes comme l’IA pour créer des campagnes percutantes. En abordant la question des promesses non tenues dans l’industrie des barbecues, cette initiative illustre comment l’utilisation créative de l’IA peut apporter authenticité et surtout… fraîcheur.