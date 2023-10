Martech : les tendances des achats SaaS au 3e trimestre 2023

Augmentation des prix et consolidation.

Le dernier rapport trimestriel de Vendr, une plateforme de gestion des achats martech, révèle une hausse significative des prix des SaaS (software as a service) et une tendance vers la consolidation. Le rapport met en évidence le rôle essentiel des données dans la prise de décision d’achat.

1. 2023, année de la hausse des prix

Selon les données de Vendr, la valeur contractuelle annualisée moyenne (ACV) a augmenté de 43 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 89 000 $, bien qu’elle demeure inférieure à la moyenne triennale. La hausse des prix a été particulièrement marquée chez des acteurs clés comme Microsoft et Salesforce, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 25 %. Ce revirement confirme la prévision de Vendr, en février dernier, que 2023 serait l’année de la hausse des prix dans le secteur du SaaS. En temps de crise, les leaders augmentent leurs prix. Et les autres ? Ils se consolident.

2. La consolidation des stacks technologiques

L’étude révèle une chute de 37 % en glissement annuel des nouveaux achats nets. Le coût d’acquisition client (CAC) a plus que doublé depuis 2020, nécessitant près de 48 mois pour amortir les coûts. Cela incite de nombreux acheteurs à renouveler les contrats existants, tandis que les fournisseurs adoptent une approche de négociation plus agressive.

3. Les gagnants du 3ᵉ trimestre

LinkedIn, Gong, 6Sense et NetSuite figurent parmi les produits les plus achetés et renouvelés au troisième trimestre. Cette tendance suggère que les acheteurs SaaS sont de plus en plus prudents dans leurs choix, privilégiant des outils qui ont fait leurs preuves.

4. Que va nous réserver le 4ᵉ trimestre ?

Le rapport suggère une diminution des achats au 4ᵉ trimestre en raison de réajustements budgétaires. Par ailleurs, le débat entre développer ou acheter de nouvelles solutions se poursuit avec une inclination croissante vers les solutions sur-mesure en interne. Ce qui peut paraitre surprenant, tant le recours à des outils externes apportait jusqu’alors flexibilité et efficacité. Attachez vos ceintures pour le Q4 et pour 2024 !