La mini campagne d’affichage de Cadbury pour ses mini œufs

Une campagne à la hauteur du produit.

Mars touche à sa fin, et avril rime avec Pâques. Cette fête, l’une des préférées des Français (qui ne refuseront jamais une opportunité d’être gourmands), semble aussi être appréciée par nos voisins Britanniques. Après tout, même ceux dont la cuisine nous parait désastreuse se délectent de chocolat.

Pour l’occasion, Cadbury, la marque de chocolat préférée des Anglais (selon ses dires), s’associe à VCCP Londres pour faire la promotion de ses minis eggs, un produit phare de cette période au Royaume-Uni. Et quoi de mieux pour ces mini œufs que de faire une mini campagne… dont la grandeur de l’idée va de pair avec l’importance de cette confiserie pendant cette fête ?

Comme on le dit souvent, ce n’est pas la taille qui compte, et c’est pour cela que ces œufs de 3 cm de hauteur ont autant de succès. Pour autant, c’est là une mine stratégique et créative sans fond, de quoi faire des campagnes originales – et adaptées au produit – qui plaisent autant aux consommateurs qu’aux communicants.