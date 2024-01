Attention, émotion ! Cadbury honore deux siècles d’amour avec les Britanniques

Ce chocolat n'est pas pour moi, c'est pour môman.

Enfants, nous avions tous des petits objets symboliques qui ne valaient rien, mais avaient à nos yeux une valeur immense. Que ce soit votre Pet Shop préféré, une pièce de LEGO que vous appréciez particulièrement ou encore le bouton de la chemise de papa qui vous fait vous sentir comme un adulte, ce sont des objets dont nous n’aurions jamais rien tiré, mais nous aurions payé (si nous avions de l’argent) pour nous les procurer. Alors, peu de choses auraient pu nous pousser à nous en séparer. Pourtant, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Par exemple, pour faire sourire notre personne préférée au monde : notre maman. Cadbury l’a bien compris, et en collaboration avec son agence globale VCCP Londres, lance une campagne intégrée célébrant son 200ᵉ anniversaire et sa relation historique avec le public britannique, les grands comme les petits.

La campagne « Yours for 200 Years » vise à honorer sa présence dans la vie britannique à travers les générations, bien plus qu’à simplement commémorer un jalon. Elle met l’accent sur l’appartenance à la nation, le sens de la générosité – valeur fondamentale de Cadbury – et les produits qui se sont intégrés dans la culture britannique.

Le film de 60 secondes de la campagne, intitulé « Birthday », renouvelle la célèbre publicité « Mum’s Birthday ». Réalisé par Frederic Planchon, qui avait dirigé l’original, le film transporte les spectateurs à travers 200 ans d’histoire britannique. La trame narrative, centrée sur une petite fille achetant une barre de Cadbury Dairy Milk pour l’anniversaire de sa mère, reste constante malgré les changements de décor, de technologie et de mode. Le casting d’origine a été en grande partie réuni pour cette nouvelle version pour recréer la scène, donnant vie à une publicité devenue classique et empreinte d’émotion.

La campagne ne s’arrête pas là. Elle intègre « Your Cadbury Photos », où le public britannique est célébré à travers des photos de leurs albums familiaux, montrant des moments de partage avec les produits Cadbury. Ces images sont affichées sur des panneaux publicitaires et dans d’autres éléments de la campagne, soulignant le rôle de Cadbury dans la vie et les souvenirs des Britanniques.