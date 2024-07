Cette nouvelle agence célèbre les défauts typiquement français pour sa première campagne

Des défauts 100 % Origine France Garantie !

Ce n’est pas un secret, en France, nous sommes connus pour nos nombreux défauts. Sauf que ces petits défauts sont aussi eux qui ouvrent la voie pour établir nos tout aussi nombreuses qualités. C’est en tout cas l’avis de cette nouvelle agence, Un Truc à Vous Dire, cofondée par Nicolas Contassot et Cédric Auzannet. Après plusieurs années passées à travailler dans des grandes agences, le commercial et le créatif ont constaté qu’ils retrouvaient de moins en moins leur vision de la pub en leur sein, ce qui les a motivés à créer la leur.

Cette campagne est donc la première de cette jeune agence, et quelle manière d’entrer dans le game ! Nous le savons, la mode est au made in France, et la Certification Origine France Garantie est l’une de ses plus grandes avocates, et la seule qui garantisse le véritable fabriqué en France. C’est pourquoi celle-ci a mobilisé une trentaine de marques pour réaliser une campagne de grande envergure. Parmi celles-ci, on peut citer Novacel, Mob-ion, Krys ou encore Mint énergie.

Cette campagne, affichée dans les métros parisiens, est également la première campagne grand public de la certification, ainsi qu’un podium pour certaines de ces marques afin de leur offrir l’opportunité d’atteindre un public habituellement hors de leur portée. Depuis mercredi, cette campagne est donc à retrouver en digital et en affichage, et ce, jusqu’au mercredi 24 juillet.