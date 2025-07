Timothée Chalamet, fan de légumes du Moyen Âge ?

Avant de s’envoler dans le costume de Superman l’an prochain, Timothée Chalamet surprend dans un tout autre rôle : celui d’un homme déterminé à mettre la main sur… une mangelwurzel. Ce légume ancien, cousin oublié de la betterave, devient le cœur d’un film publicitaire absurde et élégant pour Cash App, la plateforme de paiement mobile qui signe ici sa toute première collaboration avec une célébrité.

La vidéo, réalisée par les frères Safdie (Uncut Gems), casse les codes traditionnels de la publicité financière. Ici, pas de chiffres, pas d’arguments produits. Juste une atmosphère étrange, presque onirique, portée par le charisme de Chalamet. Une manière décalée de faire passer le message : payer avec Cash App, c’est facile, même au fin fond de la campagne.

Derrière cette approche visuelle et narrative singulière, Cash App – filiale du groupe Block Inc. – cherche clairement à s’ouvrir à un public plus large, au-delà de ses utilisateurs habituels. L’objectif ? S’ancrer dans la culture, parler à une génération jeune, connectée, qui privilégie les expériences aux démonstrations.

La présence de Timothée Chalamet, lui-même au sommet de sa popularité avant la sortie du Superman de James Gunn, donne à la campagne une visibilité immédiate. L’acteur, rarement associé aux marques, incarne ici un anti-héros attachant, dont la mission dérisoire finit par faire sourire.