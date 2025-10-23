Vue du hublot : British Airways ose le logo inversé

Une image vaut-elle mille mots ?

British Airways dévoile “Reflections”, une nouvelle campagne d’affichage conçue par Uncommon Creative Studio, lancée le 22 octobre au Royaume-Uni. Quatre photographes ont parcouru trois continents pour capturer le monde depuis les hublots d’avion, où le logo British Airways apparaît comme un reflet discret sur les moteurs.

Le parti pris artistique est clair : mettre en valeur la simplicité et l’émotion du voyage. Les images montrent aussi bien les gratte-ciel de New York que les plages turquoise des Bahamas, chacune offrant un point de vue sur le monde.

Cette approche minimaliste illustre l’efficacité d’une image simple pour transmettre des émotions et des idées. Le logo inversé, subtil et intégré naturellement à la scène, assure la reconnaissance — suffisante ? — de la marque tout en préservant la beauté des visuels.

British Airways et Uncommon continuent leur série de campagnes délicates, en espérant, nous n’en doutons pas, récupérer au passage quelques prix en festival.