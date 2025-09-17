Uncommon transforme le sac Birkin d’Hermès en un jeu cruel

Par Iris M. le 17/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Quand le luxe se joue et se dérobe à la fois…

Uncommon Creative Studio a frappé fort durant la New York Fashion Week avec une installation baptisée “PAIN”. Dans une vitrine de SoHo, au 416 West Broadway, les 13 et 14 septembre 2025, trônait une machine à griffes comme celles des fêtes foraines. Mais au lieu de peluches ou gadgets, c’est un véritable sac Birkin Hermès qui se trouvait dans la cabine transparente.

Le twist ? La machine était volontairement truquée. Impossible pour quiconque de saisir le graal du luxe, malgré des centaines de tentatives. Résultat : des centaines de personnes ont fait la queue, conscientes ou non que le jeu était perdu d’avance.

Uncommon explique avoir voulu illustrer la relation ambivalente que les New-Yorkais entretiennent avec leur ville : le rêve est là, à portée de main, mais inatteignable. Le Birkin, symbole ultime de rareté et de désir, devient le parfait miroir de cette tension.

Et si le sac ne pouvait être gagné, les visiteurs pouvaient néanmoins repartir avec des produits dérivés — T-shirts, tote bags ou casquettes frappées du mot “PAIN” (à prononcer avec l’accent). Une manière de monétiser la frustration et de transformer l’échec en souvenir. L’opération a même son propre compte Instagram pour mettre en avant les files d’attente, les tentatives ratées et les produits dérivés “PAIN”, prolongeant ainsi l’expérience au-delà de la vitrine de SoHo.

Dans une Fashion Week saturée d’images et d’événements, l’opération réussit un coup magistral : détourner le capital culturel d’Hermès sans l’impliquer, et générer un flot de conversations avec un dispositif minimaliste. Une machine, un sac, et surtout une promesse silencieuse qui ne sera jamais tenue.

La question reste ouverte : à l’heure où l’inaccessibilité fait vendre autant que l’objet lui-même, jusqu’où les marques et les studios pousseront-ils l’art de nous faire désirer ce que nous n’aurons jamais ?

Crédits

  • Agence : Uncommon Creative Studio
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

