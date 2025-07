Avez-vous déjà été émus par une liste de courses ?

Uncommon et Ocado réalisent cet exploit.

Ocado, le supermarché en ligne britannique, dévoile une nouvelle campagne baptisée Shopping List Stories, créée par l’agence londonienne Uncommon Creative Studio. Lancée le 11 juillet 2025, cette campagne d’affichage se déploie sur des supports majeurs au Royaume-Uni, dont les stations clés du métro londonien et la presse nationale. Elle s’inscrit dans la continuité de la plateforme de marque Life Delivered, avec pour ambition de proposer une communication plus humaine et émotionnelle, loin des habituels focus sur les prix ou les produits bien connus du secteur.

Chaque visuel met en lumière un moment de vie différent — une fête, une demande en mariage, un chagrin d’amour ou encore la nostalgie — à travers des listes de courses qui racontent plus que ce qu’elles contiennent. La campagne mise sur une esthétique épurée et une narration simple, qui instaurent une connexion immédiate avec le quotidien des consommateurs, bousculant les codes classiques de la publicité alimentaire.

Le dispositif média, orchestré par Havas Media UK, vise une large audience avec des affichages stratégiques dans les stations du métro londonien, à Brighton, ainsi que dans la presse nationale, parmi laquelle The Telegraph, The Guardian et Sunday Times. La campagne jongle entre émotion et efficacité, rappelant la promesse d’Ocado : une précision de commande à 99 % et une politique de prix garantis. Le tout s’accompagne de créations qui réagissent aux événements l’année notamment Wimbledon, l’Euro ou la fête des pères.

Avec Shopping List Stories, Ocado réaffirme son positionnement dans un marché très concurrentiel en misant sur une communication humaine et différenciante. Plus qu’un simple distributeur, la marque se présente comme un partenaire de confiance, capable d’accompagner ses clients dans tous les moments du quotidien.