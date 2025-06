Instagram et Uncommon vous encouragent à poster vos plus grandes hontes avec Tyler The Creator

Just DO IT… revisité.

À l’occasion de ses 15 ans, Instagram veut marquer une pause. Une pause dans la course aux likes, aux vues, à la performance. Avec sa nouvelle campagne mondiale baptisée ANYWAY, la plateforme de Meta envoie un message clair : il est temps de se libérer de la pression et de poster « quand même ».

“It doesn’t have to be good. It just has to be you.” C’est le cœur du message porté par cette campagne imaginée par Uncommon Creative Studio. Un film-manifeste, brut, sans filtre, qui enchaîne des moments de vie filmés à la volée, à peine montés. On y voit des gestes hésitants, des contenus imparfaits, des tentatives avortées. Ce que font beaucoup, au quotidien sur Instagram, mais qu’ils n’osent pas toujours publier.

Depuis plusieurs années, Instagram a glissé vers une plateforme plus “pro”, voire anxiogène, entre influenceurs très lissés, vidéos virales formatées et algorithme parfois difficile à apprivoiser. Avec ANYWAY, la marque tente un retour aux sources, quand publier une photo ou une vidéo n’était pas un acte stratégique, mais spontané. Fini, les heures à cogiter avant de dévoiler son post “Summer dump” le plus léché possible.

Pour accompagner ce repositionnement, Instagram annonce plusieurs nouveautés pensées pour détendre l’expérience utilisateur :

– By Posting : un mode pour publier sans que vos abonnés ne soient notifiés ;

– Trial Reels : tester un Reel en petit comité avant de le rendre public ;

– Réorganisation libre de la grille de son profil, pour enfin harmoniser son feed sans tout supprimer ;

– Edits : une nouvelle app de montage mobile, simplifiée et dopée à l’IA.

Et pour soutenir concrètement les créateurs, Instagram lance aussi Instagram Trust, un programme d’aide à la création avec du mentoring et du financement à la clé.

Pour donner du relief à ce manifeste, Instagram s’est entouré de créateurs qui ont marqué la plateforme : Tyler, the Creator, Rosalía, Cole Bennett, ou encore Clint419.

Avec ANYWAY, Instagram cherche à se reconnecter avec les jeunes, notamment la génération Z, plus sensible à l’authenticité qu’à l’esthétique. Dans un paysage social où BeReal et TikTok ont rebattu les cartes, le réseau doit prouver qu’il n’est pas réservé aux créateurs de contenu quand il s’agit de poster.