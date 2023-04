Comment ce pilote de Formula E peut-il plonger vers une mort certaine aussi calmement ?

Théorie n°1 : il n’a pas la moindre intention de mourir.

Dans cette dernière pub de l’agence Uncommon London pour FIA Formula E, nous pouvons voir un pilote de course automobile sauter d’un avion avec sa voiture de course. Alors que nous les voyons chuter ensemble, une seule question se pose : comment va-t-il s’en tirer ? À vous de découvrir la réponse à cette question en visionnant le film.

Cependant, nous pouvons tout de même nous demander pourquoi il prend ce risque. Est-ce là un risque inconsidéré, ou au contraire une idée choc de génie ? Au vu des émotions que cette vidéo peut procurer à celui qui la voit, grâce au jeu de la musique et à l’enchaînement des scènes, nous pencherons plutôt pour celui du bon coup de com. Cette campagne a deux objectifs : démontrer les avancées et le progrès inarrêtable de FIA Formule E, et mettre en avant le courage de ses pilotes. Le premier objectif est accompli avec la signature qui vient soutenir les images en fin de spot, progress in unstoppable, le progrès est inarrêtable en Français, qui fait référence à la voiture qui une fois lancée, ne s’arrêtera pas avant d’avoir atteint son objectif. Le second est accompli au tout début de la vidéo et prouvé de plus belle tout du long, avec ce pilote qui se jette d’un avion avec sa voiture sans sourciller. Touché ou pas, il est indéniable que la direction artistique de cette vidéo fait plaisir à voir. Bien que celle-ci soit très libre d’interprétation, notamment avec ces images d’oiseaux en cage qui finissent par se libérer quand la voiture s’apprête à toucher le sol, elle est indéniablement esthétique… et inspirante.

Évidemment, l’aspect peu durable de cette pub a pu en faire frémir quelques-uns, malgré l’utilisation d’effets spéciaux. Mais encore une fois : progress in unstoppable. Enfin… à ce qu’il paraît. En tout cas, la prochaine fois que vous allez voir une course de FE, regardez bien le ciel. Juste au cas où les pilotes auraient décidé de prendre ce “raccourci” vers la ligne de départ.