British Airways grave dans le marbre ses avantages

Une pub tout droit sortie du musée.

La compagnie aérienne British Airways s’affiche en grand format avec une campagne originale baptisée « Statues », visible en affichage extérieur depuis ce mois d’avril. Imaginée par l’agence Uncommon Creative Studio (groupe Havas) , cette opération présente sept sculptures inspirées de figures classiques européennes, revisitées avec des attributs contemporains. Chaque œuvre est liée à une destination desservie par la compagnie, mêlant patrimoine artistique et promesse de service.

De la « statue de David avec des sacs de shopping » au « lion de Landseer équipé d’un bagage cabine », la campagne transpose les bénéfices de British Airways avec un rendu digne d’une galerie d’art. L’ensemble a été d’abord dessiné à la main, modélisé en 3D, puis mis en scène comme dans un musée.

Chacune des sept sculptures s’inspire de vraies statues européennes iconiques, choisies pour leur lien avec les destinations européennes desservies par British Airways. Elles sont revisitées avec humour et modernité notamment avec une gargouille absorbée par son smartphone qui illustre la connexion Wi-Fi gratuite proposée en vol.

Scott Dungate, directeur de la création chez Uncommon Creative Studio, explique que « ces statues veulent symboliser les éléments essentiels du voyage moderne en les inscrivant dans la pierre, un hommage à l’engagement de British Airways à offrir un service de qualité sur ses vols court-courriers en Europe. » En revisitant des œuvres d’art célèbres avec des touches contemporaines, la compagnie rappelle son engagement à offrir confort, connexion et qualité à bord. C’est une façon simple et claire de montrer que le voyage reste une expérience importante, à la fois ancrée dans le passé et tournée vers l’avenir.