Morning détourne le quotidien de bureau avec humour et IA

IA, pop et coworking sont au rendez-vous.

Morning – leader des espaces de travail partagés à Paris – dévoile une nouvelle campagne 360 imaginée par l’agence New Business (groupe Heroiks). La particularité de cette prise de parole ? Une production 100 % générative, où l’IA s’invite à chaque étape du processus créatif.

Wi-Fi instable, machine à café en panne, salle de réunion non disponible… Ces petits tracas du quotidien au bureau sont au cœur de la nouvelle campagne de Morning. À travers une série de visuels décalés, l’annonceur détourne avec humour les situations familières du monde du travail pour valoriser la promesse d’un quotidien plus agréable dans ses 50 espaces parisiens.

Un positionnement pertinent à l’heure où 89 % des actifs parisiens estiment que « leur environnement professionnel devrait être davantage adapté à leur activité » (source : HEROIKS Pulse, janvier 2025).

Midjourney, Kling.ai, Magnific… Grâce à un workflow intégralement alimenté par des outils d’intelligence artificielle générative, New Business signe une campagne qui revendique une nouvelle approche de la création publicitaire : plus rapide, plus libre, et plus accessible.

Pour Agathe Fouache, responsable communication de Morning :

« En s’attaquant aux petits grains de sable qui peuvent gripper une journée de travail, et avec l’impact de visuels très pop, la campagne a cette force de s’adresser à un grand nombre d’actifs et de situations vécues dans le quotidien professionnel, sans trop se prendre au sérieux ! Nous sommes ravis de cette première collaboration avec New Business, dont le travail contribue à renforcer la notoriété et le savoir-faire de Morning tout en gardant cette touche d’impertinence qui nous caractérise ».

La campagne a été lancée le 7 avril en affichage, DOOH, social media et digital, avant une activation full-funnel sur l’ensemble des points de contact de la marque. Côté media, le plan OOH et DOOH est coordonné par Heroiks. De nombreux contenus digitaux viendront nourrir les audiences en bas de funnel pour soutenir la performance.

Crédits :