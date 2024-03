Exceptionnel : Sophie Marceau, SCH et Lena Situations décommandent tout pour Uber Eats

Un casting 5 étoiles sur la liste de courses.

Les commandes Uber Eats offrent une diversité de plaisirs. Au-delà des nombreux choix d’entrées, plats, desserts, chaque commande peut être savourée dans une multitude de contextes : que ce soit au bureau, après une soirée un peu trop arrosée, pour faciliter le quotidien lorsqu’on est immobilisé ou tout simplement lorsqu’on manque d’énergie pour cuisiner. En résumé, toutes les situations sont propices à passer commande sur l’application et se faire livrer. Cependant, il est indéniable que le moment idéal pour savourer sa commande, c’est chez soi, bien en chaud, en annulant tous ses plans pour déguster son repas en toute tranquillité.

Parfois, ce qu’on désire le plus c’est une soirée en tête-à-tête avec son canapé. Même quand on est une star interplanétaire. C’est ce que semblent confirmer Sophie Marceau, Léna Situations et SCH dans la dernière campagne d’Uber Eats, imaginée par l’agence Buzzman.

Imaginez la scène : une proposition de sortie, un échange de regard, et puis… un non catégorique. Inutile de chercher des excuses, ou si quelques fois peut-être, mais dites-vous que c’est un phénomène que deux tiers des Français reconnaissent et partagent : parfois, rien ne vaut un moment de calme et de solitude. C’est l’art du JOMO, le « Joy Of Missing Out » : préférer rester chez soi, loin de toute présence sociale, pour savourer sa propre compagnie… et pas que.

Dans une série de vidéos, menées par Vincent Lobelle, Uber Eats nous invite à une escapade culinaire, à cette déconnexion totale et à ce bonheur de décliner les invitations. Et qui de mieux pour incarner cette campagne que des icônes régulièrement sollicitées ? Sophie Marceau, la célèbre actrice française qui va s’enfuir du festival de Paris 2024, Lena Situations, la reine des réseaux sociaux et SCH le rappeur marseillais. Pour eux, chaque excuse est bonne pour tout annuler, car oui, le festin n’attend pas.