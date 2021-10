Tropicana va vous faire aimer la combinaison jus d’orange / dentifrice

Pour enfin boire son jus d’orange comme du petit lait.

Peu de temps après sa dernière campagne annonçant que ses bouteilles sont désormais composées à 100% de plastique recyclé, la marque de jus de fruits Tropicana s’est lancée dans le projet fou de la création d’un dentifrice pas comme les autres…

Tout le monde le sait : jus d’orange et dentifrice ne font pas bon ménage. On a tous (ou presque) déjà connu cet arrière-goût désagréable le matin quand on a le malheur de boire son jus d’orange après s’être brossé les dents…

Mais pour y remédier, Tropicana a annoncé le lancement de sa propre marque de dentifrice afin de lutter contre cette combinaison parfaitement immonde de bon matin. Tropicana, jusqu’ici spécialisé dans les jus de fruits, dévoile un dentifrice en édition limitée qui vous débarrassera de ce goût aride lorsqu’il est mélangé à du jus d’orange.

La célèbre marque de jus de fruits a d’ailleurs mené une enquête : 60 % des personnes interrogées ont estimé que la combinaison était pire que les claquettes/chaussettes (source : Thrillist). Ce mélange répugnant est en partie dû à la formulation des dentifrices : ils nettoient nos dents et réduisent donc la capacité de nos papilles à savourer. C’est pour cela que Tropicana enlèvera de sa composition le sodium lauryl sulfate, un agent nettoyant responsable de cet arrière-goût amer.

Créée en partenariat avec Dynamic Blending Specialists, cette offre exclusive ne sera pas mise en vente en magasin, mais diffusée via les réseaux sociaux. Les internautes devront se rendre sur la page Instagram de Tropicana et commenter la publication afin de recevoir éventuellement un tube surprise le 1er novembre.