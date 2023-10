Toyota à l’assaut des villes avec son vélo cargo électrique 

Un peu de mobilité douce dans un monde de pétrole brut.

Ce n’est pas un secret, la voiture pèse bien trop lourd dans nos émissions de CO2, et notre planète en a plus qu’assez de subir les conséquences de nos actions. Pourtant, surprise : (ou pas), le vélo est une alternative souvent bien plus rapide que la voiture dans les trajets en ville. Sans compter que la voiture serait six fois plus chère que le vélo pour la collectivité.

Mais le fort pouvoir d’attraction de la voiture est lié à sa versatilité : une auto est aussi bien utilisable pour parcourir 1 km que 1000, et est fort pratique au quotidien pour déposer les enfants à l’école ou repartir du supermarché avec quelques kilos de provisions. À cet argument, Toyota vous répondra que chaque problème à sa solution. Le constructeur automobile – mais pas que – met maintenant à votre disposition des vélos cargos. De quoi créer des souvenirs bien plus amusants pour vos enfants que ceux des rues qui défilent à travers la fenêtre de la voiture.

Made in France – par les très réputés Douze Cycles – ce vélo est également électrique, de quoi vous permettre de gravir sans suer cette petite côte avant la maison. Ce biporteur est décliné en deux versions : avec caisse à l’avant pour des passagers ou courses, ou avec simple plateau pour un usage plus “cargo”. Nommé Cargo Verso – Verso était le nom d’une précédente voiture Toyota – ce vélo est commercialisé par Toyota à partir de 99€ / mois.

Toyota rejoint ainsi les constructeurs automobiles qui se mettent à pédaler : Peugeot, Skoda ou encore BMW pour citer les plus célèbres. Le constructeur japonais s’inscrit ainsi dans la tendance des mobilités douces, à laquelle SEAT contribue également avec son offre Move (trotinette + scooter électriques, en complément d’une voiture).