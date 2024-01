Encore mieux qu’un amoureux.

Certaines relations nous amènent bien plus que la personne avec qui nous l’entretenons, que cela soit ou non volontaire. Cependant, le deuxième dressing va de soi dans toute relation amoureuse normale… et est encore plus réaliste lors d’une relation entre deux personnes du même sexe. Quoi qu’il en soit, votre deuxième dressing est à découvrir sur Tinder.

La musique de la pub Tinder 2024 – Tout commence avec un Swipe “Un deuxième dressing” est On My Mama, de Victoria Monét.

La pub Tinder 2024 – Tout commence avec un Swipe “Un deuxième dressing”

