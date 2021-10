Vous devez être sur TikTok pour connaître cette histoire

Une campagne Tiktok… sans montrer TikTok.

Tiktok s’affirme comme LA plateforme d’où part toutes les conversations. Il faut être utilisateur pour être au courant du dernier sujet du moment.

Pour sa dernière campagne globale, la plateforme s’est appuyée sur un TikTok viral dont beaucoup ont parlé : celui d’une jeune new-yorkaise (Samantha Hartsoe), découvrant avec effroi une pièce secrète accessible depuis un trou derrière le miroir de sa salle de bain, puis un appartement tout entier. La vidéo a rencontré un succès considérable et a inspiré la plateforme pour sa nouvelle campagne avec la signature alléchante : You Have To See It (Vous devez le voir, en VO). Jouant ainsi sur le fameux FOMO (Fear of missing out) inhérent à la multiplication des plateformes et contenus en ligne.

Au casting, nous retrouvons Martha Stewart ainsi que des créateurs bien connus de TikTok : @tinx, @ghosthoney, @alexisnikole et @brookeab.

La campagne, d’abord lancée aux États-Unis, devrait s’étendre à l’échelle mondiale. Le film sera diffusé à la télévision, au cinéma, en presse écrite, publicité extérieure, sociale et numérique. Des prints OOH accompagnent également la campagne et décrivent des moments forts des tendances TikTok suivi d’un QR code qui dirige les passants vers la plateforme pour pouvoir les visualiser.

Alors, vous en êtes ?