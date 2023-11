Ce que le succès du film Le Consentement raconte de TikTok et du cinéma

Un coup de boost inespéré, et a priori, pas du tout orchestré.

Alors que certaines plateformes nuisent sans aucun doute aux entrées dans les salles de cinéma, particulièrement celles des jeunes, il semblerait que TikTok renforce le 7ᵉ art dans certains cas.

En effet, après une première semaine de sortie en box-office, plutôt honorable, le film Le Consentement a vu ses entrées augmenter de 40 % en deuxième puis troisième semaine, un phénomène inespéré pour Pan Distribution et surtout, rarissime. Habituellement, les films du box-office sont condamnés à voir leur audience connaitre un pic lors de leur semaine de sortie, pour ensuite décliner inexorablement au fil des semaines.

Pourquoi cette popularité soudaine ? Une nouvelle tendance serait née sur le réseau social chinois : les jeunes ayant été regarder le film, principalement des jeunes filles et des étudiantes, se filmeraient avant et après la séance. Un moyen frappant de voir l’impact que celui-ci peut avoir sur le sourire de ces dernières, et d’attester de la puissance du film. Et une fois lancée, une trend de ce genre s’autoalimente, chaque jeune TikTokeur souhaitant être dans la tendance et chaque utilisateur désirant pouvoir se faire un avis du film par lui-même. Il y a là un aspect presque de challenge, du genre : “Est-ce que, moi aussi, je vais être complètement chamboulé par ce film ?”

📱🎥 Une étonnante tendance Tiktok booste les entrées au cinéma du film "Le Consentement" pic.twitter.com/1hOYuSbmt0 — BFMTV (@BFMTV) October 27, 2023

Le contexte des vacances scolaires participe sans aucun doute à la popularité soudaine du film, qui atteint le top des films les plus vus ces derniers jours dans les villes étudiantes notoires. Sur TikTok, les vidéos en rapport avec le film cumulent plus de 20 millions de vues, un chiffre en augmentation constante. Un succès inattendu pour un film au sujet si grave et qui montre que la pédophilie et les relations toxiques inquiètent les Français plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Et il inquiète une démographie inattendue : Le Consentement était a priori pensé pour toucher une cible plus âgée, davantage habituée aux films d’auteurs qu’aux vidéos TikTok, et ce sont finalement les jeunes qui se sont emparés du film.

Après la publicité similaire qu’avait fait le réseau social à Simone, le voyage du siècle, le biopic relatant la vie de Simone Veil l’an dernier, TikTok semble se placer comme terrain de communication incontournable pour les distributeurs.

Ce phénomène de viralité est, à vrai dire, inattendu, mais aussi incontrôlable. La question se pose de savoir si cette trend se déroulant autour d’un film pourrait être orchestré par le marketing du film ou si cela ne peut être que spontané.