Threads dépasse 400 M d’utilisateurs et bouscule X

La course prend un nouveau tournant.

Threads, le réseau social de Meta lancé en 2023, a franchi le cap des 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon Mark Zuckerberg. Ce chiffre marque une progression de 50 millions depuis avril et confirme la dynamique engagée depuis deux ans. La plateforme a bénéficié d’une intégration fluide avec Instagram, ce qui lui a permis d’accélérer son adoption auprès des utilisateurs déjà présents dans l’écosystème Meta.

Cette croissance soutenue s’inscrit dans un contexte de compétition accrue entre les grands réseaux sociaux. Dès ses débuts, Threads a été perçu comme une alternative directe à X, ex-Twitter, notamment après les changements opérés par Elon Musk dans la modération et le positionnement éditorial de la plateforme. Le service de Meta a capitalisé sur cette image pour séduire un public en quête d’un espace de discussion moins polarisé, tout en reprenant des codes familiers aux adeptes du micro-blogging.

La montée en puissance de Threads se fait directement au détriment de X. En juin 2025, Threads comptait 115 millions d’utilisateurs quotidiens sur mobile, contre 132 millions pour X, selon un rapport de Similarweb. Sur le trafic web, l’écart reste fortement marqué (6,9 millions de visites quotidiennes contre 145,8 millions pour X), mais il se réduit régulièrement. Au-delà des chiffres, c’est l’image des deux plateformes qui façonne la concurrence. X, sous la direction de Musk, a adopté une modération allégée et une orientation politique assumée, qui attire une partie de ses utilisateurs, mais en détourne d’autres. Threads, de son côté, a cultivé une image plus “apaisée” et moins polarisée — du moins jusqu’à récemment.

Si Meta avait au départ positionné Threads comme une alternative plus neutre, Mark Zuckerberg a lui-même pris position en automatisant la modération de ses plateformes et en se joignant à l’investiture de Donald Trump.

Avec un écosystème numérique où l’attention se fragmente, Threads profite de sa croissance rapide pour se positionner comme un nouveau pilier du mix social media. Les marques qui investissent tôt pourraient bénéficier d’un environnement publicitaire moins saturé et d’une meilleure résonance auprès d’audiences en quête de nouvelles plateformes de discussion.