Threads dépasse 400 M d’utilisateurs et bouscule X

Par Iris M. le 13/08/2025

Temps de lecture : 2 min

La course prend un nouveau tournant.

Threads, le réseau social de Meta lancé en 2023, a franchi le cap des 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon Mark Zuckerberg. Ce chiffre marque une progression de 50 millions depuis avril et confirme la dynamique engagée depuis deux ans. La plateforme a bénéficié d’une intégration fluide avec Instagram, ce qui lui a permis d’accélérer son adoption auprès des utilisateurs déjà présents dans l’écosystème Meta.

Cette croissance soutenue s’inscrit dans un contexte de compétition accrue entre les grands réseaux sociaux. Dès ses débuts, Threads a été perçu comme une alternative directe à X, ex-Twitter, notamment après les changements opérés par Elon Musk dans la modération et le positionnement éditorial de la plateforme. Le service de Meta a capitalisé sur cette image pour séduire un public en quête d’un espace de discussion moins polarisé, tout en reprenant des codes familiers aux adeptes du micro-blogging.

La montée en puissance de Threads se fait directement au détriment de X. En juin 2025, Threads comptait 115 millions d’utilisateurs quotidiens sur mobile, contre 132 millions pour X, selon un rapport de Similarweb. Sur le trafic web, l’écart reste fortement marqué (6,9 millions de visites quotidiennes contre 145,8 millions pour X), mais il se réduit régulièrement. Au-delà des chiffres, c’est l’image des deux plateformes qui façonne la concurrence. X, sous la direction de Musk, a adopté une modération allégée et une orientation politique assumée, qui attire une partie de ses utilisateurs, mais en détourne d’autres. Threads, de son côté, a cultivé une image plus “apaisée” et moins polarisée — du moins jusqu’à récemment.

Si Meta avait au départ positionné Threads comme une alternative plus neutre, Mark Zuckerberg a lui-même pris position en automatisant la modération de ses plateformes et en se joignant à l’investiture de Donald Trump.

Avec un écosystème numérique où l’attention se fragmente, Threads profite de sa croissance rapide pour se positionner comme un nouveau pilier du mix social media. Les marques qui investissent tôt pourraient bénéficier d’un environnement publicitaire moins saturé et d’une meilleure résonance auprès d’audiences en quête de nouvelles plateformes de discussion.

Tags

Catégories

Crédits

  • Social media : Threads
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Superintelligence de Meta : le pari (encore) déraisonnable de Zuckerberg

Superintelligence de Meta : le pari (encore) déraisonnable de Zuckerberg

I.A.

Les CPC de Google Ads n’augmentent quasiment plus

Les CPC de Google Ads n’augmentent quasiment plus

Études

Séverine Six (Meta) : “Sur WhatsApp, tout reste à inventer pour les marques”

Séverine Six (Meta) : “Sur WhatsApp, tout reste à inventer pour les marques”

Média

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant