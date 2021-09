Snoop Dogg le dit avec les fesses pour G-Star

Mais pas les siennes.

Just Eat, adidas, Dunkin’, SodaStream, Corona, on ne compte plus les publicités pour lesquelles Snoop Dogg a prêté son image. Et le mot « prêter » est un peu faible puisque le rappeur cinquantenaire n’hésite jamais à donner de sa personne avec une dose d’autodérision toute personnelle. C’est bien simple, si une marque veut se rendre « cool », elle fait appel à l’interprète Who Am I (What’s My Name)?

Dernier exemple en date avec G-Star Raw dont Snoop Doog est devenu le nouvel ambassadeur. Pour leur nouvelle campagne mondiale pensée par l’agence The Family Amsterdam, la marque au label hardcore denim dévoile un film sous forme de clip vidéo où le titre le titre Say it Witcha Booty de Snoop est remisé dans une célébration humoristique de tous les booty (expression pour dire fesses) que seul le jean est à même de parfaitement… révéler.

Le film version longue

« Snoop Dogg est une véritable personnalité : le meilleur de sa catégorie, réel et franc. Il se réinvente en permanence et fusionne les mondes de manière inattendue. Notre campagne commune donne vie à cette philosophie et constitue un hommage ironique à toutes les fesses en denim », se félicite Gwenda Van Vliet, directrice marketing de G-Star, dans les colonnes de The Stable.

Réalisé par le réalisateur néerlandais Ismael ten Heuvel et le réalisateur américain Teddy Cherim (société de production Pink Rabbit), le film rend ainsi hommage au séant. De la possibilité d’une île, à celui de l’arrière-train d’un chien, sur des billets de banque, une montgolfière, en body painting, version ballet aquatique, à l’avant d’un bolide, dessiner dans le ciel ou sur un arbuste à la manière d’Edward aux mains d’argent, il est partout, mais surtout moulé (ou pas) dans un jean G-Star. « Say It Witcha Booty réunit la philosophie Hardcore Denim de G-Star et le mélange d’humour, de style et d’affinité pour le derrière propre à Snoop », a expliqué la marque.

Le film version courte