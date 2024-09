Snoop Dogg porte la flamme de l’IA dans son dernier clip

Il ne quittera plus jamais Paris.

Ces derniers temps, Snoop Dogg a été sur toutes les bouches grâce à son rôle lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’évènement est terminé, la hype retombée, mais le rappeur ne veut pas se faire oublier pour autant : au contraire, celui-ci met les bouchées doubles dans la production de son dernier clip pour la musique Love You More. Celle-ci ne nous laisse d’ailleurs pas oublier son rôle de porteur de la flamme pendant les JO, nous offrant des plans mythiques de la flamme et de la tour Eiffel. Celui-ci a été produit avec le studio de production The Dor Brothers, spécialisés dans… la vidéo IA.

Celle-ci reste profondément décriée, surtout quand il s’agit de création artistique. Beaucoup d’artistes s’inquiètent et pensent que l’intelligence artificielle a pour ambition de remplacer leur travail, tout en volant leurs œuvres pour son entrainement, ce qui pose une question de propriété intellectuelle.

Pour la maison de production responsable de ce clip, l’IA n’est qu’un outil, dont ils se servent comme tel. Et il faut bien admettre qu’IA ou non, ce clip est une curiosité à regarder. Aurait-il pu être réalisé autrement ? A$AP Rocky dirait que oui.

We made an AI Music Video for the one and only – Snoop Dogg 🐺👑 @SnoopDogg



Many people say AI has no place in the art industry, but this clip was created by 8 of the most talented people in our team and took 2 months to produce.



It's been such a pleasure to create a music… pic.twitter.com/BvTOVD1onV