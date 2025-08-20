21 façons d’utiliser l’IA au travail

Du restaurant au tribunal.

Le New York Times a publié le 11 août 2025 une enquête intitulée “21 Ways People Are Using A.I. at Work”. Journalistes et chercheurs y ont recueilli les témoignages de professionnels issus de secteurs très variés. Leur constat : l’intelligence artificielle ne se limite plus à la tech ou au marketing, elle infiltre les gestes du quotidien, des cuisines aux tribunaux.

Selon le quotidien, près d’un salarié américain sur cinq utilise l’IA de manière régulière pour son activité professionnelle. Une adoption large, mais prudente, car tous insistent sur la nécessité de garder une réserve de scepticisme face aux erreurs et hallucinations de ces modèles.

Des usages parfois inattendus émergent. Un restaurateur américain délègue à ChatGPT l’analyse de catalogues de distributeurs afin de sélectionner ses vins. Au Missouri Botanical Garden, un modèle basé sur les spectres lumineux des feuilles permet de numériser et identifier des plantes d’herbier.

Les créatifs ne sont pas en reste. Des designers utilisent le remplissage génératif de Photoshop (grâce à Adobe Firefly) pour améliorer certaines parties de photos, en agrandissant le fond par exemple. Des enseignants s’appuient sur des chatbots pour créer des plans de cours conformes aux programmes scolaires. Une professeure de littérature se libère des contraintes bibliographiques en générant directement ses références académiques.

Une artiste visuelle s’en sert comme muse pour générer des pistes d’inspiration. Une créatrice textile sollicite Claude pour savoir quel fil, quelle aiguille ou quel stabilisant utiliser.

Dans le domaine médical, un psychiatre convertit ses notes en comptes rendus SOAP, tandis qu’un médecin généraliste gagne une heure par jour grâce à un outil capable de rédiger automatiquement ses notes médicales. Un scientifique en imagerie s’appuie sur des IA pour analyser plus vite la littérature médicale, tandis qu’un chercheur en neurosciences exploite les réseaux de neurones artificiels pour mener des expériences sur le langage.

Les usages les plus massifs concernent les tâches répétitives. Un CTO confie à Claude Code la mission de rédiger du code informatique. Dans les bureaux, des chefs de projet délèguent à ChatGPT des tâches telles que la préparation de contrats, résumés d’emails ou correction de présentations.

Les institutions publiques testent également des solutions : en Californie, un centre d’appel d’un centre des impôts utilise un modèle pour assister en temps réel les agents. Au Texas, un bureau de procureur s’appuie sur l’IA pour vérifier et corriger les documents juridiques. Et une avocate new-yorkaise demande à Gemini de reformuler ses textes pour simplifier son jargon juridique.

Dans l’éducation, certains professeurs s’en servent pour aider à corriger ou détecter des devoirs générés par IA, ou encore pour formuler plus diplomatiquement des refus à des élèves participant à un concours de musique.

Côté culture, un co-directeur d’orchestre baroque s’appuie sur l’IA comme tuteur linguistique pour traduire des textes anciens du XVIIe et XVIIIe siècles.

Certaines innovations sont plus techniques, mais tout aussi impactantes. Une startup installe des capteurs dans les bornes incendie afin de détecter les fuites dans les réseaux d’eau grâce au machine learning. Des associations de protection animale conçoivent avec l’IA des campagnes de publicité pour l’adoption de chiens et chats.

Tous ces usages montrent que l’IA est devenue un outil transversal, capable d’accélérer ou de simplifier des tâches autrefois chronophages : de la sélection de vins jusqu’à la surveillance des devoirs d’élèves.

Le New York Times insiste cependant sur un point : si l’IA change déjà le quotidien de nombreux professionnels, elle ne peut être utilisée qu’avec un esprit critique permanent. La révolution est donc moins spectaculaire que pratique : l’IA n’est pas (encore) une intelligence autonome, mais plutôt un accélérateur d’efficacité pour les professionnels… en chair et en os.

Les 21 usages concrets de l’IA au travail

1. Sélectionner des vins pour un restaurant

2. Numériser et identifier des plantes d’herbier

3. Améliorer automatiquement des visuels et photos

4. Créer des plans de cours conformes aux programmes scolaires

5. Générer des bibliographies

6. Structurer des notes de thérapie

7. Servir de “muse”

8. Détecter des fuites d’eau dans des réseaux

9. Écrire du code informatique

10. Rédiger des comptes rendus médicaux automatisés

11. Mener des expériences en neurosciences sur le langage

12. Imaginer des campagnes d’adoption pour animaux

13. Vérifier et corriger des documents juridiques dans un bureau de procureur

14. Automatiser les tâches administratives au bureau

15. Passer en revue la littérature médicale

16. Aider les artisans textiles à choisir matériaux et outils

17. Formuler plus diplomatiquement des refus aux élèves musiciens

18. Assister les agents de centres d’appels publics en temps réel

19. Traduire des textes anciens (XVIIe-XVIIIe siècles)

20. Simplifier le jargon juridique pour mieux le relire

21. Détecter les devoirs écrits avec l’aide d’une IA