Le New York Times vous offre une minute

Par Iris M. le 27/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Faites-en ce que vous voudrez.

Le New York Times vient de lancer “It’s Your World to Understand”, une campagne de sa nouvelle agence Isle of Any (exit Droga5), qui fait basculer le lecteur de consommateur à explorateur. Le film d’une minute — minutage narratif compris — débute sur une temporalité précise : « This is your minute », une invitation fine à l’introspection… plutôt qu’un appel à l’abonnement.

Le spot propose des tranches de vie — puzzle, recette, sandwich, sport — où chaque usage devient autant de pierres bâtissant un quotidien façonné par le Times. Le ton est poétique et contemplatif : aucun slogan crié, juste une voix calme, une musique discrète, un lent glissement vers « It’s your world as much as anyone’s ».

Ce n’est pas juste de la pub ; c’est le cri d’un média pensé comme un service. Au-delà du newsfeed, le NYT cherche à faire de l’abonnement une habitude de vie, un réflexe frugal — non plus un contrat transactionnel. L’institution ne vend plus du scoop, mais une présence délicate, un compagnon du quotidien.

Les fondateurs d’Isle of Any, Toby Treyer-Evans and Laurie Howell, deux créatifs passés par Droga5 (et en charge du NYT), proposent au plus grand média new-yorkais un style moins spectaculaire, plus sensible — et c’est pertinent pour une marque de confiance. Ils imposent un rythme lent, respirant, qui prend le contre-pied de la saturation médiatique.

Crédits

  • Annonceur : The New York Times
  • Agence : Isle of Any
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

