The Economist : et si l’IA avait peur de vous ?

Rien ne remplace une bonne rédac.

Cette campagne d’affichage frappe fort pour The Economist : elle remet la conception-rédaction au cœur du message. Avec une série d’accroches ironiques et bien senties, la marque britannique s’adresse directement à une époque hantée par l’intelligence artificielle – et le fait avec une plume bien humaine.

Dans les rues de Londres, les messages blancs sur fond rouge claquent comme des manifestes :

« Make AI worried you’re going to take its job » (« Faites en sorte que l’IA s’inquiète que vous preniez son travail »),

« Do you have an unprompted opinion ? » (« Avez-vous une opinion non promptée ? »), ou encore « Fake it ’til you make it to the newsagent » (« Faites semblant jusqu’à ce que vous arriviez au marchand de journaux »).

Une série de punchlines au ton mordant, qui évoquent les grands classiques de The Economist en matière de copywriting. Derrière cette campagne, un message clair : il y a encore des choses que l’IA ne sait pas faire. Comme écrire avec panache, ou provoquer une réflexion spontanée.

La campaginovque les fondamentaux de la communication de The Economist : un fond rouge iconique, une typographie minimaliste, et surtout, un ton sans compromis. En 2024, la marque signait déjà des slogans tels que « For fact’s sake » ou « Paint the town red », dans une volonté assumée de revendiquer l’indépendance de la pensée dans un climat médiatique saturé de fausses informations.

Sur LinkedIn, les retours ne se sont pas fait attendre. Les professionnels de la pub saluent une prise de position audacieuse, et mènent leur enquête pour essayer de découvrir qui est derrière ce copywriting. Un créatif armé de son imagination et de son abonnement Photoshop ? Une agence qui attend le bon moment avant de révéler son implication ? Une campagne développée en interne par The Economist ? À ce stade, difficile à dire.

Alors, vraie ou fausse campagne ? Et l’auteur de ces punchlines serait-il un créa ou une IA ? Cette enquête ne fait que commencer.