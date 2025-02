Havas et Sensia révèlent les nouveaux parfums préférés des Français en 2025

Quand l’intelligence artificielle renifle les nouvelles vagues olfactives.

Chaque année, de nouvelles tendances parfumées bousculent l’industrie de la parfumerie, et 2025 ne fait pas exception. Pour la Saint-Valentin, Sensia, une startup spécialisée dans l’analyse de la voix du consommateur via l’intelligence artificielle, et le Havas Startup Accelerator ont collaboré pour dévoiler une étude exclusive sur les préférences olfactives des Français. Cette analyse, réalisée à partir de plus de 32 000 avis collectés en 2024 sur 39 nouveaux parfums, met en lumière les catégories de fragrances qui domineront le marché en 2025.

La tendance « Clean Note » se distingue par sa recherche de pureté, de fraîcheur et de sobriété. Les consommateurs apprécient ces compositions épurées, souvent associées à des souvenirs positifs comme le linge propre et l’air frais. Des créations comme Absolue Le Parfum de Lancôme et Pétale d’Iris de Panier des Sens captent cet esprit minimaliste, offrant des senteurs douces et apaisantes, idéales pour les amateurs de bien-être et de simplicité.

Les « Solar Notes » évoquent la chaleur estivale, avec des accords solaires et floraux qui rappellent les journées ensoleillées. Ces fragrances séduisent par leur capacité à recréer une atmosphère estivale tout au long de l’année. Fame Intense de Rabanne incarne parfaitement cette tendance lumineuse, avec des effluves solaires et une touche florale qui apporte une chaleur réconfortante. Les flacons généralement dorés, à l’image du bijou de Rabanne, complètent cette expérience sensorielle.

L’épice fait une entrée remarquée en 2025, notamment avec la catégorie « Poivre Rose », qui marie puissance et sensualité. Des parfums comme The Scent Elixir If Her de Hugo Boss et Black Meisterstück de Montblanc incarnent cette tendance vibrante et audacieuse, idéale pour ceux en quête de sensations fortes et de caractère. Le poivre rose apporte une dimension piquante et épicée aux créations, tout en les rendant à la fois chaleureuses et sensuelles.

Les « Accords Atypiques » captivent par leur audace et leur capacité à surprendre. Ces créations explorent des territoires inédits, mêlant des notes inattendues comme le café, la vanille, voire des souvenirs olfactifs de boulangerie. Ces parfums à la fois déroutants et captivants trouvent leur place parmi les amateurs de nouvelles expériences olfactives. Des créations comme Frida’s Thorns d’Obvious et Dishad de Pierre Guillaume témoignent de cette quête de nouveauté.

Les notes boisées, en particulier l’oud, continuent de dominer le marché en 2025, incarnant luxe et sophistication. Ces parfums aux senteurs profondes et envoûtantes séduisent ceux qui recherchent une expérience olfactive riche et intense. Oud of Greatness Neo d’Initio Parfums Privés et Fantasque de Givenchy sont des exemples parfaits de cette tendance qui ne cesse de fasciner par sa puissance et sa sensualité boisée.

Cette étude ne se contente pas de décrire les tendances de demain, elle met également en lumière l’impact croissant de l’intelligence artificielle et de la data sur l’industrie du parfum. Grâce à l’analyse des avis consommateurs collectés sur des plateformes comme TikTok et Instagram, Sensia veut aider les marques à mieux comprendre les attentes des consommateurs et à anticiper les prochaines vagues olfactives.