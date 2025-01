Crémerie, épicerie, végétal : comment le Nutri-Score façonne nos choix

Les Français plébiscitent santé et transparence alimentaire.

Sensia, en partenariat avec Havas Startup Accelerator, dévoile une étude sur l’influence du Nutri-Score dans la perception des produits alimentaires. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, plus de 32 000 avis consommateurs ont été analysés pour comprendre les dynamiques autour de cet indicateur nutritionnel et établir le classement des produits préférés des Français dans quatre grandes catégories : crémerie, épicerie sucrée, épicerie salée et nutrition végétale.

Les produits notés A et B dominent les choix des consommateurs. Ils sont perçus comme le compromis idéal entre bienfaits nutritionnels et plaisir gustatif. À l’inverse, les produits affichant un Nutri-Score C, D ou E séduisent surtout par leur caractère gourmand ou leur praticité, souvent réservés à une consommation occasionnelle.

Au-delà du Nutri-Score, les consommateurs attendent de leurs marques :

– Plus de transparence : des produits sans additifs et plus respectueux de l’environnement ;

– Un bon rapport qualité-prix : le prix reste un critère essentiel, même pour les produits les mieux notés. Les promotions, en particulier sur les produits premium, jouent un rôle clé dans l’acte d’achat.

Analyse des catégories : les grandes tendances

1. Crémerie et produits laitiers

Les yaourts et skyr nature, riches en protéines et faibles en matières grasses, sont plébiscités pour leur goût naturel et leur praticité.

Signal émergent : une attention croissante aux aspects écologiques et éthiques des marques.

2. Épicerie sucrée

Les céréales sucrées Nutri-Score A, comme les céréales bio ou à faible teneur en sucres, séduisent grâce à leur équilibre entre plaisir et santé.

Signal émergent : une demande accrue pour des produits sans sucres ajoutés et aux saveurs authentiques.

3. Épicerie salée

Les Lunch Bowls et purées nature affichant un Nutri-Score A s’inscrivent dans des tendances modernes : rapidité de préparation et nutrition équilibrée.

Signal émergent : une attention croissante à l’origine des produits et leur impact environnemental.

4. Nutrition végétale

Les boissons végétales et alternatives riches en protéines sont appréciées pour leur goût et leur digestibilité.

Signal émergent : le développement de desserts végétaux, encore sous-exploités.

Cette étude confirme que le Nutri-Score joue un rôle dans les décisions des consommateurs, mais ne suffit pas à lui seul. Les marques doivent conjuguer plaisir gustatif, bienfaits nutritionnels et engagement durable pour se démarquer.

À vos marques !