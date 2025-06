Les grandes tendances de LinkedIn en 2025

Toujours pro, mais plus seulement.

Visibrain, plateforme de social listening, a dévoilé une étude sur les mutations récentes de LinkedIn, en s’appuyant sur plus de 430 000 publications en français analysées entre avril 2024 et avril 2025. Cette étude dresse un panorama d’un réseau en pleine reconfiguration, loin du cadre strictement professionnel auquel il était associé. LinkedIn devient un espace d’expression plus ouvert, où les profils comme les sujets abordés se diversifient.

Le réseau ne se limite plus aux décideurs, recruteurs et consultants. Journalistes, créateurs, personnalités politiques ou scientifiques s’y installent progressivement, contribuant à élargir les discussions. Le journaliste Hugo Clément, par exemple, génère plus de réactions qu’Emmanuel Macron, pourtant suivi par sept fois plus d’abonnés. Une dynamique qui montre combien LinkedIn a glissé vers un usage plus éditorial et plus personnel.

Le contenu suit cette diversification, avec cinq thématiques qui dominent les échanges. Le recrutement (25 %), l’environnement (20 %), l’intelligence artificielle (10 %), la politique (8 %) et enfin la cybersécurité (6 %). Le recrutement reste en tête, mais les enjeux écologiques occupent désormais une place importante, suivis par les débats autour de l’intelligence artificielle, de l’actualité politique ou encore de la cybersécurité. Ce dernier thème, autrefois très technique, attire désormais un public plus large, en lien avec les préoccupations autour de la protection des données et de l’IA générative.

Avec ça, les formes de communication évoluent elles aussi : les publications deviennent plus visuelles, plus personnelles. Les figures de l’entreprise adoptent des codes issus d’Instagram, mêlant portraits, anecdotes et storytelling. Des dirigeants comme Anthony Bourbon (Blast.Club), Michel-Édouard Leclerc ou Aiman Ezzat (Capgemini) cumulent des centaines de milliers de réactions. Cette posture plus incarnée devient la norme, y compris pour les marques. Le secteur du luxe domine la scène en engagement avec Louis Vuitton, Dior ou Hermès, qui croisent storytelling, collaborations inattendues et actualités. Ces nouveaux formats attirent l’engagement et font émerger un ton narratif qui tranche avec les formats traditionnels.

Avec l’élargissement des usages, LinkedIn s’expose aussi davantage aux controverses. Certaines marques, comme Lydia, BodyMinute ou SHEIN, ont déjà vécu les effets négatifs de cette visibilité accrue. Sur un réseau longtemps perçu comme modéré, l’absence d’anonymat limitait les débordements, mais l’algorithme favorisant l’engagement peut rapidement propulser des polémiques. Ces exemples montrent que même des entreprises bien installées peuvent se retrouver au cœur de débats virulents, ce qui souligne l’importance pour les communicants d’être prêts à gérer ces crises et d’assurer une veille attentive pour protéger leur image.

LinkedIn continue de se transformer, s’éloignant peu à peu de son image purement professionnelle pour devenir un espace d’expression plus large et plus vivant. Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis, notamment en matière de gestion de réputation. Dans ce contexte, rester vigilant et bien informé est plus que jamais indispensable pour les marques et les professionnels qui souhaitent tirer parti de ce réseau en pleine mutation.