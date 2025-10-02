Le légendaire Rob Schwartz quitte TBWA et dévoile ses 32 conseils pour réussir en tant que créatif

Pirate à la retraite.

Après 27 ans passés à naviguer sur le “bateau pirate” TBWA, Rob Schwartz a décidé de mettre le cap sur de nouvelles aventures. Son départ a été annoncé le 28 septembre 2025 sur LinkedIn par l’agence, qui rappelle son parcours de directeur de la création à PDG de TBWA\Chiat\Day New York, puis président du conseil d’administration et premier coach exécutif interne.

Pour partager son expérience, Rob Schwartz a publié sur son blog “27+ choses que j’ai apprises en 27 ans”, une liste de leçons tirées de sa carrière. En voici une traduction, qui nous l’espérons, rendra gloire à son auteur, tout en étant utile à tout publicitaire :

1. Soyez présent.



2. Écoutez plus que vous ne parlez.



3. Rendez le compliqué simple et le simple tout simplement incroyable. (Théorie de John Hunt)



4. Si vous voulez arriver à une grande idée, ayez beaucoup d’idées.



5. Continuez simplement à parler jusqu’à ce que quelque chose de bien arrive.



6. Notez-le toujours.



7. L’idée est souvent dans la pièce, il suffit de l’écouter.



8. La clarté avant la poésie.



9. Rendez-le intelligent, rendez-le beau et amusez-vous. (Théorie de Clow)



10. Connaissez l’histoire d’origine de chaque marque sur laquelle vous travaillez.



11. Allez voir vos clients. Faites la visite de l’usine, écoutez et observez. La réponse est là.



12. Priorisez : Qu’est-ce qui est de l’or ? L’argent et le bronze sont tout le reste. Concentrez-vous sur votre or.



13. Ayez toujours une réunion d’avance. (Théorie JMD)



14. Quand tout le reste échoue, demandez-vous : « Que feraient les Beatles ? »



15. Laissez-les toujours sur leur faim.



16. Apprenez à dire « Oui », « Non », « Mezzo, Mezzo » et « Une bière, s’il vous plaît » dans la plupart des langues romanes et en japonais.



17. Couché tôt, levé tôt, travaillez comme un fou et commercialisez. (Théorie de Grand-père Mike)



18. S’ils travaillent pour vous, vous travaillez pour eux.



19. Félicitez publiquement. Critiquez en privé.



20. Tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. (Théorie du Samouraï)



21. Le calcul pour gérer une entreprise : 5 clients pour la vitrine. 5 clients pour l’argent.



22. Le calcul pour gagner de nouveaux contrats : ayez raison à 70% mais soyez engagé à 100%.



23. Les clients achètent des mots.



24. Une entreprise se résume toujours à 4 P : Personnes, Processus, Produit, Profit.



25. Il y a de la marge dans le mystère.



26. Le secret de la publicité est : image bizarre, mots directs. Ou image directe, mots bizarres. (Théorie de Don McKinney)



27. Si votre slogan ne tient pas sur un t-shirt, abandonnez-le. (Théorie de Clow 2)



28. La plupart des gens ne lisent pas les longs emails, écrivez en conséquence.



29. C’est plus amusant d’être un pirate que de rejoindre la Marine. (Théorie de Jay)



30. Pas de texte jaune sur des slides blanches. (Si vous savez, vous savez)



31. La réinvention est la clé de la longévité d’une carrière.



32. Le monde a toujours de la place pour une bonne idée.

33. Lisez la Réclame. [Rob n’a pas dit ça, mais il aurait pu ! ndlr]