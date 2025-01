Vivez la vie en slow-motion.

Les années passent et se ressemblent, et il en va de même pour les nouveaux téléphones d’Apple. Cette fois, pour le modèle iPhone 16 Pro, la marque à la pomme met l’accent sur la fonctionnalité slow-motion, supposée donner un effet cinématographique à vos contenus filmés à partir de votre téléphone. Ne reste plus qu’à tester.

La musique de la pub iPhone 16 Pro d’Apple est Roll The Credits, de Danielle Ponder.

La pub iPhone 16 Pro d’Apple

