Le dépistage du cancer de la prostate ne se fait pas par les fesses 

À deux doigts d’aller consulter.

Dans l’univers médical, il y a des examens qui ne remportent pas la palme de la popularité. En tête de liste ? Les contrôles de la prostate. Trop souvent imaginés comme une introduction des doigts du médecin dans un lieu un peu trop privé, on vous épargne les détails, cette image est belle et bien fausse. Alors enfin rassurés ?

Sous le ciel londonien, une campagne secoue les mentalités engourdies autour de la détection du cancer de la prostate. L’association Prost8 UK et l’agence TBWA\MCR comptent bien arriver à bras armés – sans mauvais jeu de mots – prouvant qu’il est temps de dire adieu aux clichés poussiéreux et aux craintes infondées.

Ces deux acteurs principaux de la révolution médicale ont décidé de jouer avec nos perceptions. Sur ces affiches, des gros plans qui pourraient bien vous faire croire que vous avez atterri dans une séance de nudisme imprévue. Mais regardez-y de plus près, et vous réaliserez que ce ne sont que des replis de bras. « Un contrôle de la prostate n’est pas ce que vous pensez, c’est juste une prise de sang de votre bras » récite haut et fort cette campagne. Et elle a bien raison ! Car en dissipant nos peurs irrationnelles avec une bonne dose d’humour, Prost8 UK nous rappelle que la santé n’est pas un sujet à prendre à la légère.

Cet affichage prend forme au moment du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, incitant à supprimer les fausses idées et à se faire dépister.