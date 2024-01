Kayak se moque de ceux qui ne savent pas déléguer

Pêcher, aspirer, épouvanter ?

Il y a des choses que vous ne devriez pas faire seuls : pêcher soi-même le poisson du dîner dans un bassin public, aspirer le sol de votre salon avec votre bouche et non un aspirateur, ou encore, prendre la place de l’épouvantail dans les champs (même si cela marche).

C’est ce que Kayak, avec l’agence Supernatural a voulu représenter. Avec ces trois film, le comparateur de voyages montre l’absurdité de vouloir toujours faire les choses sans l’aide de personne – un côté ironique et moqueur de l’expression « on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même ».

La campagne Don’t Do It Yourself a été pensée à partir d’une analyse réalisée par Kayak, demandant aux consommateurs la manière et le temps qu’ils passaient à organiser leurs vacances. La réponse a été très surprenante, car 81 % consultent sur plusieurs sites pour trouver la bonne affaire et 19 % de ce nombre passent même entre 11 heures et 24 heures à faire des recherches. À quoi bon, perdre autant de temps lorsque Kayak propose de le faire pour vous, en analysant les prix de centaines de sites à la fois ?