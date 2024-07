Subway et Cop1 : une collection upcyclée contre la précarité étudiante

Pour le droit à être vêtu.

Subway dévoile une collection exclusive de vêtements upcyclés à l’occasion de son partenariat de trois ans avec l’association Cop1, dédiée à la lutte contre la précarité étudiante. Cette collection, imaginée par la créatrice Sarah Mohssni, est réalisée à partir d’anciens uniformes Subway et sera distribuée gratuitement aux étudiants par Cop1.

Sarah Mohssni a transformé bandeaux, tabliers et t-shirts en trois pièces unisexes : un bob, un sac et un short. Ces créations, pratiques et estivales, sont pensées pour plaire aux étudiants. Les autres uniformes non utilisés ont été recyclés en bobines de fil. Les vêtements upcyclés seront distribués lors des braderies solidaires de Cop1.

En plus de cette initiative, Subway renforcera son soutien à Cop1 pendant trois ans. L’enseigne s’engage financièrement en reversant les recettes de ses pop-up stores à l’association et distribuera régulièrement ses célèbres cookies lors des actions de Cop1. Subway favorisera également l’emploi étudiant dans ses restaurants et participera aux ateliers de professionnalisation de Cop1 pour accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle.

Sandra Chassan, directrice générale Subway France, Belgique, Luxembourg et Tchéquie, affirme dans un communiqué : « Nous avons à cœur, chez Subway, d’être proches de nos clients et de nos équipes. De nombreux étudiants viennent dans nos restaurants et y travaillent. Il était donc très important pour nous d’œuvrer encore davantage contre la précarité dans laquelle certains vivent. Nous sommes fiers de nous engager aujourd’hui à soutenir l’action de Cop1, association de référence, pour les 3 prochaines années. »