Ben Stiller entre (timidement) dans l’arène des sodas

Un soda nostalgique qui mise sur l’ironie et la malice.

Ben Stiller a trouvé une nouvelle scène pour son humour pince-sans-rire : les rayons boissons. L’acteur lance Stiller’s Soda, une gamme de sodas artisanaux qui fait pétiller ses souvenirs d’enfance. L’inspiration vient d’un classique : le Shirley Temple, ce cocktail sans alcool servi aux enfants dans les clubs new-yorkais où Stiller a grandi. Résultat : un projet qui assume sa nostalgie tout en revendiquant un slogan explicite : « classic soda for a new world ».

Trois parfums ouvrent le bal : Shirley Temple, Lemon Lime et Root Beer. Dans chaque canette : 30 calories, 7 grammes de sucre, grâce à un mélange de sucre de canne, stévia et fruit du moine. L’ensemble est enrichi en vitamines B12, C et D — un soda qui joue la carte du “plaisir sans excès”, plutôt que de promettre la lune nutritionnelle.

Côté marketing, Stiller met sa propre notoriété en scène avec l’aide de Justin Theroux, dans des spots “deadpan” qui tournent en dérision la vague des “celebrity brands”. Là où Kendall Jenner, Dwayne Johnson ou Logan Paul se prennent très au sérieux dans leurs lancements, Stiller choisit la voie inverse : l’autodérision. Le message est clair : ici pas de glamour artificiel, juste du soda.

La distribution démarre localement : épiceries indépendantes et bodegas new-yorkaises, ainsi qu’Amazon (rien que ça). Une extension vers Walmart et d’autres enseignes nationales est prévue d’ici 2026. Une approche prudente, presque artisanale, loin des déploiements massifs habituellement réservés aux célébrités.

Mais la vraie question est ailleurs : ce soda a-t-il une chance de durer ? Le marché américain du soft drink vit une double tension : recul du soda classique, percée des alternatives “better-for-you”. Dans ce contexte saturé, Stiller’s Soda mise sur un triple ressort : nostalgie, modération, humour. Suffisant pour faire la différence sur un marché où un Américain sur dix n’a plus envie de soda grâce aux traitements GLP-1 ?