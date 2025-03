Hommage à Stéphane Dottelonde, président de l’UPE, décédé le 7 mars

La profession est en deuil.

L’Union de la Publicité Extérieure (UPE) a annoncé avec une profonde tristesse le décès de Stéphane Dottelonde, survenu le 7 mars 2025. Président de l’UPE depuis 2000, il a marqué le secteur par son engagement sans faille et son expertise reconnue.

Défenseur infatigable de la communication extérieure sur les plans réglementaire et législatif, il a également œuvré pour valoriser la créativité du secteur, notamment à travers le Grand Prix de la Communication Extérieure. Son action pionnière a également porté sur les enjeux environnementaux, avec le lancement en 2022 du premier calculateur d’impact carbone unifié pour un média.

Au-delà de son professionnalisme, Stéphane Dottelonde était un homme apprécié pour son sens de l’humour, sa passion pour la politique et le football, ainsi que son talent d’écrivain et de documentariste. Chaque année, nous avions plaisir à le retrouver et échanger avec lui au Grand Prix de la Communication Extérieure dont l’UPE était organisatrice. Sa bonne humeur et son verbe ne manquaient pas de ponctuer les débats.

Le 50ᵉ Grand Prix de la Communicatio Extérieure, prévu du 2 au 4 avril prochains, lui sera dédié. Un hommage lui sera rendu le 17 mars à 15h30 au crématorium du Père Lachaise.