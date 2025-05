Le SRI clarifie les rôles entre adtech et régies dans son nouveau guide

Un nouveau référentiel.

Face à un écosystème adtech toujours plus complexe, le Syndicat des Régies Internet (SRI) publie un guide pratique en partenariat avec le cabinet Digital DPO, dédié au traitement des données personnelles dans les relations entre régies et partenaires technologiques.

Alors que la donnée reste au cœur de l’efficacité publicitaire, son traitement est encadré par un cadre réglementaire exigeant – RGPD, directive ePrivacy, et article 82 de la loi Informatique et Libertés. Pourtant, la diversité des acteurs impliqués (éditeurs, régies, DSP, SSP, DMP, agences, etc.) complique l’identification claire des responsabilités juridiques : entre responsables de traitement, sous-traitants et co-responsables, les statuts se brouillent.

C’est pour répondre à cette incertitude que le SRI publie un nouveau volet de sa collection Pense pas bête. Objectif : proposer un référentiel partagé pour « construire un socle de compréhension commun », selon Hélène Chartier, directrice générale du SRI. Le guide, fruit d’ateliers réunissant juristes et professionnels du secteur, se veut à la fois pédagogique et opérationnel.

Il propose une grille de lecture des qualifications juridiques des parties prenantes, inspirée des recommandations de l’EDPB (European Data Protection Board), ainsi que plusieurs points de vigilance tels que la réutilisation de la data 1st party, la traçabilité du consentement ou encore la limitation des traitements intrusifs. Un glossaire unifié vient structurer le vocabulaire technique, métier et juridique de l’écosystème publicitaire.

Pour les régies membres du SRI, des fiches pratiques viennent compléter le guide avec des recommandations adaptées à chaque typologie de relation contractuelle.

Ce guide ne prétend pas imposer une lecture unique : il rappelle qu’en matière de publicité digitale, chaque partenariat nécessite une analyse au cas par cas. Il s’agit donc d’un outil d’aide à la qualification, à activer dans un environnement en perpétuelle mutation.

« Ce guide, comme toute la série des Pense pas bête édités par le SRI, incarne une volonté collective d’adopter un langage commun et de construire un socle de compréhension partagé. Il est le fruit d’une série d’ateliers réunissant des experts juridiques et opérationnels du SRI, coordonnés par le cabinet Digital DPO, et constitue l’outil opérationnel dont nos membres avaient besoin pour faciliter leurs relations avec leurs partenaires tout en tenant compte de la réalité d’un secteur en perpétuelle évolution », explique Hélène Chartier.

« Dans l’univers de l’Adtech, le travail des juristes s’impose comme un véritable défi. Il exige rigueur, connaissance technique, expertise sectorielle et capacité d’adaptation permanente. (…) En combinant ingénierie juridique et connaissance du terrain, nous nous positionnons au service de la conformité », souligne Sébastien Gantou, CEO de Digital DPO.

Ce nouveau guide est disponible en téléchargement sur le site du SRI.