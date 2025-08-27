Spotify devient (aussi) une messagerie 

Par Iris M. le 27/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Un peu plus un réseau social.

Spotify veut que ses utilisateurs chantent… mais aussi qu’ils tchattent. Avec le lancement de Messages, la plateforme ne se contente plus de diffuser des playlists : elle ambitionne de devenir la scène où la musique se commente, se partage et se vit entre amis. Une manière de transformer chaque écoute en conversation — et chaque conversation en minute supplémentaire passée dans l’application.

Jusqu’à présent, partager une chanson sur Spotify revenait à quitter l’application pour l’envoyer ailleurs. Avec Messages, plus besoin de changer de piste : tout se passe désormais au cœur de la musique. Les échanges se veulent simples comme un refrain : fils de discussion privés, réactions instantanées et envoi direct de titres ou de podcasts.

La recommandation algorithmique reste la mélodie de fond de Spotify, mais l’entreprise mise désormais sur une autre note : la prescription entre pairs. Rien ne vaut un conseil “IRL” transformé en lien direct. Après avoir popularisé les playlists collaboratives, Spotify compose donc une nouvelle partition sociale, où la conversation devient aussi importante que la découverte.

Cette stratégie prend une dimension particulière face à la concurrence. Apple Music, YouTube Music et Deezer multiplient les playlists éditoriales et les exclusivités, mais Spotify parie sur l’effet “entre soi”. L’idée est simple : nous faisons plus confiance à la playlist de nos proches qu’à celle d’un algorithme. Une manière aussi de verrouiller un peu plus l’écosystème Spotify, où l’utilisateur n’a plus à sortir de l’application pour partager ou débattre d’un titre.

Derrière cette innovation se joue un enjeu business. Spotify revendiquait 626 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 254 millions d’abonnés payants au deuxième trimestre 2024. Une croissance solide, mais qui ne fait pas oublier la pression persistante sur sa rentabilité : royalties élevées, diversification fragile, notamment du côté du podcast, de la vidéo et du livre audio. Dans ce contexte, garder ses abonnés attentifs le plus longtemps possible est presque aussi important que d’en recruter de nouveaux.

Spotify n’invente pas la poudre, mais peut-être la playlist qui s’allume toute seule : en ramenant les conversations musicales dans son giron, la plateforme se donne une arme pour retenir ses abonnés… et séduire les annonceurs en leur proposant un peu de données sociales au passage pour mieux affiner son ciblage publicitaire.

Crédits

  • Annonceur : Spotify
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

