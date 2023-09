Ces appareils auditifs transforment votre quotidien en symphonie ASMR

Écouter le silence, c’est finalement entendre la vie.

Si vous tendez bien l’oreille, il y a de fortes chances pour que votre environnement ne soit jamais entièrement silencieux. Entre les bruits que nous créons et ceux qui évoluent en parallèle avec nous, la vie n’est qu’une symphonie de ces bruits minuscules qui, pourtant, lui donnent son caractère. Malheureusement, certains d’entre nous ne sont pas toujours capables d’entendre ces bruits aussi bien que d’autres, et ce n’est pourtant pas faute d’essayer.

Après 60 ans, 30% des personnes subissent une perte d’audition, ce n’est donc pas un problème isolé. La mission de l’enseigne britannique Specsavers est de fournir des aides d’auditions permettant de garder celle-ci le plus longtemps possible, et c’est la joie de pouvoir entendre ces bruits a priori ordinaires qui est mise en avant dans cette campagne, se déclinant en spot vidéo et en affichage OOH.

Imaginée et réalisée par l’agence in-house Specsavers Creative, cette campagne réussit le défi de nous faire entendre des sons en les lisant, tout en montrant efficacement leur valeur dans notre vie de tous les jours. Une chose est sûre, cela fait réfléchir à la valeur des petites choses. Clic clic clic, tap tap, badaboum.