Sora dévoile le premier clip musical entièrement conçu par IA 

Le début de la fin pour les artistes ?

Il y a quelques mois de ça, OpenAI, la société mère de ChatGPT, révélait les premières œuvres réalisées en text to video conçues par Sora. Des clips, pouvant aller jusqu’à une minute, promettant alors de révolutionner le monde la création vidéo et des IA. Quelques mois plus tard, cette révolution surgit… pour le plus grand dam des créateurs.

Paul Trillo, directeur, scénariste et artiste, aura eu l’honneur d’être le créateur du premier clip vidéo réalisé à 100 % par IA. Réalisé pour l’artiste Washed Out, pour le titre The Hardest Part issu de l’album Notes From a Quiet Life (à découvrir en entier le 28 juin prochain), ce clip a été, selon Paul Trillo, réalisé entièrement avec Sora en text to image. Il serait constitué de 55 vidéos collées les unes aux autres.

Les commentaires des internautes concernant cette première mondiale sont variés. Alors que certains se réjouissent simplement du retour de Washed Out, qui n’avait apparemment pas dévoilé de nouvelles musiques depuis 4 ans, d’autres s’inquiètent de l’avenir des métiers créatifs au vu des avancées de l’IA. En réponse à cela, certains commentateurs avancent que Paul Trillo est lui-même un artiste, ce qui prouverait que les IA ne remplaceront pas les métiers artistiques.

Néanmoins, cela reste une inquiétude légitime : nul doute qu’une telle vidéo est loin de demander autant d’efforts pour être générée qu’une production classique. Et que cette technologie concurrencera ceux qui refuseront d’utiliser l’IA comme un allié dans leur travail.