Snoop Dogg est la véritable mascotte des JO de Paris sur les réseaux sociaux

Bye bye, le bonnet phrygien !

La flamme olympique a terminé son trajet jusqu’au parc des Tuileries il y a de cela une semaine, et l’un de ses porteurs n’est pas passé inaperçu. Il s’agit de Snoop Dogg, l’un des rappeurs américains les plus iconiques – et aussi l’un des avocats les plus convaincus de la cause de la marijuana.

La célébrité, actuellement en France à l’occasion des jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que consultant pour la chaîne américaine NBC, ne s’est pourtant pas arrêté à simplement porter la flamme.

Dès son arrivée à la soirée LVMH x Vogue à la fondation Louis Vuitton en l’honneur des JO de Paris, Snoop a régalé les médias en s’essayant au français.

Place au sport, le rappeur quinquagénaire a rencontré les membres de la team USA – évidemment, pas tous, car il s’agit de la plus grande équipe olympique, avec plus de 500 participants (mais on peut quand même noter que la France est en deuxième position, avec 571 athlètes contre 592 pour la team USA. Nous sommes 3ᵉ dans le classement des médailles au 2 aout, dernière la Chine et les USA).

Accompagné de Michael Phelps, le rappeur a ensuite commencé par tester la natation, sport olympique qui a fait beaucoup vibrer les Français. Michael est le plus grand nageur de tous les temps… mais en France, nous savons que son titre lui sera peut-être ravi à la fin de ces Olympiades. En tout cas, Snoop a semblé follement s’amuser, même si on ne le trouvera pas de sitôt dans le grand bain.

Snoop Dogg qui prend des cours de natation avec Michael Phelps pendant les JO de Paris 😭



LE MULTIVERSE.



pic.twitter.com/nFbGWX3kjs — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 31, 2024

Il s’est également essayé au tennis, cette fois avec sa petite fille, accompagné de Bob et Mike Bryan, médailles d’or de 2012. L’enfance rêvée !

Snoop Dogg a également palabré avec la légende du tennis Billie Jean King.

Snoop Dogg and Billie Jean King watch tennis at the #ParisOlympics. 🎾 pic.twitter.com/jSFOdczync — NBC Sports (@NBCSports) July 30, 2024

Il n’a pas oublié l’escrime dans son parcours olympique, et s’entraîne avec Miles Chamley-Watson, médaille de bronze par équipe aux JO de 2016 à Rio de Janeiro.

@ulyces.co 🤺 Aux côtés de la team USA pendant ces JO, Snoop Dogg a pu s’essayer à l’escrime avec les athletes americains. Credit : @fencer ♬ son original – Ulyces

Loin de lui l’idée de manquer son entraînement d’haltérophilie, discipline à laquelle il s’est essayé avec l’équipe américaine.

Les JO sont encore loin d’être finis, et Snoop Dogg semble en avoir encore sous la pédale. Celui qui a déjà commenté les JO de Tokyo avec son buddy l’acteur Kevin Hart, l’a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé, les JO de Paris 2024 ne sont pas un one shot : « Ce n’est pas juste ponctuel. Je ne suis pas là pour combler les trous. Nous (avec NBC, NDLR) sommes en train de construire quelque chose », a-t-il ainsi assuré au New York Times.

Inutile de dire que nous resterons aux aguets pour alimenter cet article au fil des aventures de la célébrité.

Vivement la suite !