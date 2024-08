Le logo de Los Angeles 2028 appartient à tous — et même à vous

On lui décerne la note AAA.

La cérémonie de clôture de Paris 2024 a fait la part belle à la passation à Los Angeles pour les Jeux Olympiques de 2028. Si les shows de Snoop Dogg, Dr Dre, des Red Hot et de Billie Eilish ont pu paraitre quelque peu dénudés sur une plage californienne en comparaison avec l’incroyable mise en scène du patrimoine de Paris lors des Jeux, l’assistance a été agréablement surprise par l’identité créée par « LA28 ».

Annoncé en 2020, ce « logo system » permet à chacun de personnaliser l’emblème des Jeux de Los Angeles avec un « A » propre à chaque sportif, créateur ou artiste. « Creating the Games Together » annonce même le site officiel de LA28. Dans le « line-up » inaugural, on retrouve notamment les artistes musicaux cités plus haut, Kobe Bryant, Reese Witherspoon, Jagger Eaton, Alex Morgan ou Kate Courtney.

La promesse est même que chacun ait son propre logo LA28. Admirez d’ailleurs celui de la Réclame à la une de cet article. Si aucun générateur n’est encore disponible, on imagine que cela ne saurait tarder. Et que comme pour le logo de New York, les différentes communautés en ligne sauront créer leurs propres variations de cette identité.

On retrouve dans ce logo l’économie de mots chère aux Américains. Ne dites pas Los Angeles ni 2028. Deux lettres, deux chiffres, cela suffit. « LA28 ». La typographie conçue par le californien Jeremy Mickel (MCKL) dit s’inspirer de la typographie du stade Los Angeles Memorial Coliseum, site emblématique des Jeux passés et à venir de Los Angeles. Cette identité évolutive et fluide a été créé par l’agence Works Collective de Nate Morley (ex 72andSunny et Deutsch LA). Et comme pour Paris 2024, les logos de Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Los Angeles sont les mêmes, avec commes seuls éléments différenciants les anneaux et les virgules propres à chaque compétition.

Un logo faisant le lien entre Paris 2024 et LA28 a même été dévoilé pour l’occasion ! L’identité de LA28 va ainsi vivre et s’adapter tout au long des quatre prochaines années qui nous séparent de la prochaine quinzaine olympique.

Les premières variations du logo de Los Angeles 2028

Le logo de la passation entre Paris 2024 et LA28

Les logos des Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg, H.E.R., Billie Eilish

Les logos de Jagger Eaton, Michael Johnson, Kate Courtney

Le logo LA28 de Kobe Bryant (basketball)

Le logo LA28 de Billie Eilish (musique)

Le logo LA28 de Jagger Eaton (skateboard)

Le logo LA28 d’Anthony Kiedis des Red Hot Chili Peppers (musique)

Le logo LA28 de Kate Courtney (VTT)

Le programme « Creators » de LA28

Tous les « A » de créateurs à date