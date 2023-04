Serviceplan remporte la couronne du Top 5 Scan Book de Mars

Ride Has No Gender.

L’agence Serviceplan est la reine du Top 5 Scan Book de mars avec une fortune estimée à 4470 points en collaboration avec BMW Motorrad France, qui fait une belle queue de poisson aux stéréotypes de genre.

Il était une fois, la période des achats de Noël. En cette période explosive, BMW Motorrad France a lancé une campagne de communication décalée pour rompre avec les stéréotypes de genre. La filiale française de la société allemande BMW y met en scène un de ses modèles de moto miniature dans un rayon de jouets habituellement destiné aux filles. Il faut dire que depuis 1978, la marque de motos développe tout une gamme d’équipements adaptés à toutes les morphologies et promeut des stages 100 % féminins visant à encourager et populariser la pratique sportive. En changeant la signature “Make Life A Ride” en “Ride Has No Gender”, cette campagne marque un tournant pour l’entreprise centenaire, qui souhaite réaffirmer son engagement en faveur d’une approche non genrée. Visible depuis le 15 décembre dans la presse moto et sur les réseaux sociaux, cette campagne se veut originale et novatrice, avec un dispositif mis en place sur le site de LeBonCoin afin de toucher un large public, notamment les internautes à la recherche de jouets traditionnellement genrés pour les filles. Voilà une victoire bien méritée donc !