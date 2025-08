Intersport s’engage pour un sport vraiment ouvert à tous avec « Engagés Sport »

Partout, pour tous.

Le 17 août prochain, Intersport inaugure « Engagés Sport », une nouvelle plateforme de marque qui entend affirmer un engagement durable pour une pratique sportive ouverte à tous. Une campagne signée Score DDB, déployée en télévision, digital, réseaux sociaux et en magasin. Intitulée « Il y a 1000 façons d’aider à faire du sport », la campagne rend hommage aux gestes d’entraide du quotidien, incarnant une vision collective de l’accès au sport. Réalisée par Michel & Nico (Wanda), elle mise sur une émotion juste, sans surpromesse.

Pensée comme une réponse aux freins persistants à la pratique sportive, la plateforme s’appuie sur les résultats d’une étude OpinionWay pour Intersport : 46 % des Français jugent le sport financièrement inaccessible, 36 % évoquent des obstacles géographiques, et près d’un tiers considèrent que le sport n’est pas réellement accessible à tous. Cette perception est encore plus marquée chez les femmes et les foyers à faibles revenus. Le sport, s’il est unanimement reconnu pour ses bienfaits, reste hors de portée pour de nombreux Français.

Pour répondre à ces difficultés, Intersport mise sur son modèle coopératif pour défendre le pouvoir d’achat des sportifs. L’enseigne déploie trois dispositifs : le « 1er Prix Performance » propose des produits de qualité à moins de 10 €, les « Prix Promo » s’appliquent toute l’année sur l’ensemble des marques, et les « Prix Engagés » offrent des réductions trimestrielles sur les articles les plus demandés, comme ceux liés au football, au running ou au tennis. Des offres ciblées sont aussi prévues pour les licenciés et les pratiquants réguliers.

L’enseigne revendique la possibilité d’équiper un sportif débutant pour moins de 20 €, et ambitionne de faire du prix un levier d’inclusion plutôt qu’un facteur d’exclusion. Une posture alignée avec les attentes des consommateurs : 57 % des Français affirment qu’ils feraient davantage de sport si les prix baissaient de 20 à 30 %.

Au-delà du facteur économique, Intersport veut soutenir la pratique sportive à l’échelle locale. Chaque année, 20 000 clubs partenaires sont accompagnés, 10 millions d’euros sont reversés au sport amateur et un total de 50 millions d’euros a été reversé aux licenciés pour alléger leurs dépenses sportives. La marque coopérative s’implique également aux côtés de fédérations nationales (football, basket, handball, tennis) et de grands événements (Marathon de Paris, Coupes de France), tout en soutenant la féminisation du sport via la Fondation Alice Milliat.

« Le sport n’est pas un luxe. C’est un bien commun, essentiel au bien-être de chacun et au lien social dans nos territoires », rappelle Gérard Leclerc, Président Directeur Général d’Intersport France & Belgique. Avec « Engagés Sport », l’enseigne entend affirmer une vision responsable du sport, à la croisée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.