Jake Gyllenhaal parodie Temu pour Saturday Night Live

Et rien ne change.

Nous avons beau savoir depuis des années que les marques d’ultra fast-fashion à la Shein ou Temu ne répondent à aucune norme éthique, celles-ci restent largement consommées et appréciées. Les soucis d’écologie, de qualité, d’esclavage et même de santé qui entourent ces marques ne suffisent pas à décourager leurs consommateurs, souvent aveuglés par des prix imbattables.

Le Saturday Night Live, une émission de divertissement américaine dans laquelle diverses célébrités se réunissent le samedi soir pour réaliser une série de sketchs souvent humoristiques, semble s’être positionné contre ces marques d’ultra fast-fashion lors de sa dernière diffusion. Un sketch à l’humour noir a été diffusé lors du dernier “SNL”, critiquant sans grande discrétion Shein et Temu.

Jake Gyllenhaal, acteur et producteur américain notamment présent dans Spider-Man: Far From Home, est ici accompagné d’autres acteurs, comiques ou influenceurs relookés de manière très “instagrammable”, portant tous de la fast-fashion, tandis qu’une voix dissonante vante les avantages de la marque “Xiemu” (Shein x Temu).

Le sketch pose une question autant juste que déprimante : “arrêterez-vous de l’acheter [pour autant] ?”.