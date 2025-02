Scrollez moins, payez moins pendant la Paris Fashion Week

Quand se déconnecter devient une opportunité fashion.

Alors que la digitalisation de la mode s’accélère, la marque danoise Samsøe Samsøe prend le contrepied avec une activation inédite lors de la Paris Fashion Week Automne-Hiver 2025. Baptisée Pay with Screen Time, cette initiative encourage les participants à réduire leur temps d’écran en échange de réductions sur leurs achats.

Dans un monde où le scrolling infini est devenu une habitude, voire un passe-temps sans fin, Samsøe Samsøe invite les amateurs de mode à se recentrer sur l’instant présent. Le principe est simple : plus vous passez de temps loin de votre écran pendant la Fashion Week, moins vous payez en boutique. En présentant un rapport de réduction du temps d’écran (issu des paramètres du téléphone), les clients peuvent bénéficier d’une remise proportionnelle à leur baisse d’usage, avec un rabais maximal de 30 %.

Pour accompagner cette initiative, la marque déploie une campagne de sensibilisation avec des affichages et des messages digitaux incitant à la déconnexion, tels que “Spend Your Screen Time Wisely” et “I Will Spend Less Time on My Phone During PFW”.

Avec cette activation lors de la PFW, Samsøe Samsøe pose une question essentielle : et si la digital détox était le luxe ultime ?