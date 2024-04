Samia annonce pour la 1ʳᵉ fois en TV pendant le ramadan

Une nouvelle victoire pour l’agence Rébellion.

Vous avez sûrement vu passer cette campagne lors de vos trajets quotidiens. Présente en affichage dans différents métros et autres RER ou trains d’Île-de-France, difficile de ne pas la voir. Peut-être savez-vous également que celle-ci coïncidait avec la période du ramadan : et que cela n’était pas un hasard.

Réalisée par Rébellion et diffusée en affichage, en télé et en presse, cette campagne de Samia intitulée « Samia, de main en main » a pour objectif d’ancrer sa signature, « encore un chouïa », dans l’esprit de ses consommateurs. Jouant sur des références et des recettes typiques du Maghreb, cette campagne s’est terminée avec le ramadan. Une deuxième vague est prévue pour l’Aïd el-Kebir à la mi-juin.

“C’est à l’écoute de la communauté Samia que nous avons saisi cette tendance autour de la transmission des savoirs qui a guidé nos créatifs”, explique Nicolas Boccaccio, président de l’agence Rébellion.

Et visiblement, cette campagne vous a plu. Celle-ci a remporté la première place de notre Top 5 Scan Book de mars en étant la plus populaire avec 2570 points. De quoi fêter cela de façon festive et conviviale chez Rébellion !